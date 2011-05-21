У озера Долгое нашли труп пенсионерки с повреждением шеи

Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

В Приморском районе у водоёма нашли труп женщины, после этого было возбуждено уголовное дело по факту убийства. Об этом стало известно Piter.tv.

Днём 17 сентября в полицию поступило сообщение о том, что на пустыре у озера Долгое обнаружен труп с повреждением шеи. Полицейскими на месте был обнаружен труп 64-летней женщины с рваной раной шеи.

Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

Ранее в Кировском районе Петербурга знакомый бабушки придушил ее 6-летнюю внучку.

Фото: Piter.tv