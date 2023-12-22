Во Всеволожском районе вырастили тюльпаны из ленинградских луковиц

В Ленинградской области вырастили любимые многими весенние тюльпаны. При этом, цветы были выращены из ленинградских, а не из голландских луковиц, рассказали в региональной администрации.
Агрономы из Всеволожского района решились на селекционный эксперимент, который завершился успехом: первая тысяча цветов готова для поставок в торговые сети.
В Царском Селе в феврале зацвела сирень. Благоухающие растения в кадках выставили на половине императрицы Александры Фёдоровны в Александровском дворце.
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Видео: администрация Ленобласти
Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все
Здравствуйте. Прошу Вас о помощи. Извините, что пишу здесь, больше негде...
Сейчас ищу любую работу, но пока ничего не находится. Готов на любую подрабoтку, а сейчас дома есть абсолютно нечего. :-( От голода почти теряю сознаниe. Одолжить просто не у кого. Одoлжите, пожалуйста, на еду рублей 100-200. Хоть на булку хлеба, хоть на килограмм картошки.
Eсли оставите контакты, тo я готов вернуть с первой зарплаты (переведу на карту или номер телефона). В этом случае оставьте свои контакты в личных сообщениях. Я верну 100%!
Пополните, пожалуйста, номер телефона на любую сумму: 8-950-633-74-20 (я могу выводить деньги с телефона на свою карту почти без комиссии)
Заранее Вам большое человеческое спасибо.