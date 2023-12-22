Во Всеволожском районе вырастили тюльпаны из ленинградских луковиц

Ранее цветы к 8 марта выращивали из голландских луковиц.

В Ленинградской области вырастили любимые многими весенние тюльпаны. При этом, цветы были выращены из ленинградских, а не из голландских луковиц, рассказали в региональной администрации.

Агрономы из Всеволожского района решились на селекционный эксперимент, который завершился успехом: первая тысяча цветов готова для поставок в торговые сети.

В Царском Селе в феврале зацвела сирень. Благоухающие растения в кадках выставили на половине императрицы Александры Фёдоровны в Александровском дворце.

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Видео: администрация Ленобласти