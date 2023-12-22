Всего царскосельские садовники подготовили 18 кустов.

В Царском Селе в феврале зацвела сирень. Благоухающие растения в кадках выставили на половине императрицы Александры Фёдоровны в Александровском дворце. Об этом рассказали в пресс-службе музея-заповедника.

Всего царскосельские садовники подготовили 18 кустов: они переезжают из оранжерей в дворцовые залы поэтапно, по мере зацветания. Любоваться цветущей сиренью можно будет до апреля. Традицию, которая существовала в семье Николая II, музей спустя сто лет возродил зимой 2022 года. Весеннюю живую экспозицию в Александровском дворце садовники дополнили цветущими гиацинтами, нарциссами, крокусами, тюльпанами, померанцевым деревом. Всё это выращено в оранжерейном комплексе музея.

К зимнему цветению сирень начали готовить прошлой осенью. Сотрудники оранжерейного комплекса высадили кусты в специальные ящики, а в декабре начали настраивать растение на пробуждение. Процесс ухода – чрезвычайно кропотливый: каждые сорок минут в течение рабочего дня "дежурный по сирени" производит необходимую манипуляцию. Строгое соблюдение температурно-влажностного режима помогает достичь "несвоевременного" цветения. В своей работе сотрудники следуют методикам из книг по садоводству XIX века.

Интерьеры дворца украсила сирень сорта "Воспоминание о Людвиге Шпете", он был выведен в Германии в 1883 году. Эта сирень, ставшая самой известной в Европе, была не менее популярна в царскосельских парках и по-прежнему остается одним из самых популярных сортов в группе пурпурных сиреней. Сиреневую композицию в этом году дополнила цветущая "Сенсация".

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Фото: Царское Село