В Выборге прошел турнир по боксу памяти Александра Петрова

Почетным гостем турнира стал сын Александра Петрова, музыкант, автор гимна Выборгу Сергей Петров.

В Выборге состоялся турнир по боксу, который организаторы посвятили памяти председателя общественного объединения "Фаворит. Выборг" Александра Петрова. Более ста спортсменов приехали из разных районов Ленобласти и Петербурга. Идею тренеров поддержал депутат ЗакСа Ленобласти Михаил Макаров. Турнир удалось организовать буквально за несколько месяцев.

Один из старейших тренеров Александр Цикунов вспомнил, как к нему, тогда ещё молодому специалисту пришел 15-летний Александр Петров.

Александр Петров пришёл ко мне в 15 лет, когда поступил в ПТУ. Я тогда после института работал преподавателем по физкультуре. И вот его группа пришла в зал, я попросил выбрать физорга, чтобы он группой командовал. Все в один голос сказали "Сашу Петрова". Он уже тогда мог что-то организовать, заставить себя уважать и не делать глупостей. Я его сразу пригласил в секцию бокса. Он был моим первым учеником. Александр Цикунов, тренер высшей категории, мастер спорта СССР

Почетным гостем турнира стал сын Александра Петрова, музыкант, автор гимна Выборгу Сергей Петров. Он с удовольствием вручал награды спортсменам и вспоминал об отце.

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Видео: МГ "Наш город"