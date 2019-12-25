Стартуют поездки в "Туристическом вагоне" в Гатчину

Экскурсионное сопровождение организовано в последнем вагоне электропоезда категории "Стандарт" № 6329 отправлением с Балтийского вокзала в 10:55.

Северо-Западная пригородная пассажирская компания (СЗППК) открывает сезон поездок в "Туристическом вагоне" в Гатчину. Ближайшие поездки состоятся 18 июня, 16 июля и 20 августа.

Экскурсионное сопровождение организовано в последнем вагоне электропоезда категории "Стандарт" № 6329 отправлением с Балтийского вокзала в 10:55. Помимо билета необходимо оплатить саму экскурсию, стоимость составляет 109 рублей.

Это дополнительный маршрут к уже привычному "Туристическому вагону" в Выборг, который курсирует по субботам весь летний сезон.

Оформить услугу экскурсии пассажиры могут заблаговременно (за 10 дней до поездки) в 8 и 9 кассах Балтийского вокзала. В день поездки услуга оформляется у разъездного кассира перед отправлением поезда.

Фото: ВКонтакте/ Гатчинский дворец • музей-заповедник "Гатчина"