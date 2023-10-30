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Нетрезвый турист устроил погром на 150 тыс. рублей в кафе на Думской улице
Сегодня, 21:44
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Нетрезвый турист устроил погром на 150 тыс. рублей в кафе на Думской улице

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Мужчина разбил посуду, сломал мебель, порвал тент, повредил аудиотехнику и аппарат для приготовления напитков.

В Центральном районе Петербурга сотрудники Росгвардии задержали гостя города, устроившего погром в летнем кафе на Думской улице. Об этом сообщили в пресс-службе Управления вневедомственной охраны войск национальной гвардии России по Петербургу и Ленобласти.

Росгвардейцы вечером 19 июня при патрулировании получили информацию о том, что в кафе на Думской улице происходит конфликт. На месте происшествия был задержан нетрезвый, ранее судимый 25-летний уроженец Республики Якутия, которого удерживал работник заведения. 

По словам персонала, посетитель кафе вел себя агрессивно и провоцировал конфликт с администратором, а после устроил погром. Мужчина разбил посуду, сломал мебель, порвал тент, повредил аудиотехнику и аппарат для приготовления напитков. 

Сотрудники Росгвардии доставили задержанного в 28-й отдел полиции для выяснения обстоятельств. Сумма ущерба составила около 150 тыс. рублей.

Ранее мы рассказывали о том, что в Подмосковье задержали двух посетителей кафе за драку со стрельбой.

Фото: пресс-служба Управления вневедомственной охраны войск национальной гвардии России по Петербургу и Ленобласти

Теги: думская улица, погром в кафе в петербурге
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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