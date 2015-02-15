Турецкий лоукостер AJet открыл рейсы из Пулково в Стамбул

AJet, дочерняя компания Turkish Airlines, специализируется на бюджетных перелётах.

С весны 2024 года из аэропорта Пулково в Стамбул начнёт летать новый турецкий лоукостер AJet. Об этом сообщила пресс-служба аэропорта "Воздушные Ворота Северной Столицы".

В весенне-летний период авиакомпания будет выполнять ежедневные рейсы из Санкт-Петербурга в аэропорт имени Сабихи Гекчен. В рамках зимнего расписания частота рейсов сократится до четырёх раз в неделю: по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям.

Запуск рейсов AJet расширит возможности для пассажиров из Петербурга, предлагая удобные стыковки через Стамбул в города Турции, Европы и Ближнего Востока. Среди направлений — популярные турецкие курорты, а также такие страны, как Бахрейн, Саудовская Аравия и Кувейт.

Ранее Piter.TV сообщал, что самолёт American Airlines загорелся в американском Денвере.

Фото: Piter.TV