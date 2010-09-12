В Петербург запретили ввезти трюфель стоимостью 5,5 млн рублей

Он не был заявлен в декларации.

Таможенники в Петербурге пресекли ввоз в Россию незадекларированных консервированных трюфелей итальянского производства. Об этом сообщила пресс-служба Санкт-Петербургской таможни.

На Котлинский таможенный пост Санкт-Петербургской таможни прибыла товарная партия консервированной грибной смеси из Италии. В декларации на товары указывалось о ввозе в РФ 876 банок с консервированными трюфелями общим весом 407 кг стоимостью 8 млн рублей.

По факту, помимо указанных в декларации товаров, в транспортном средстве находились еще 624 банки с консервированными трюфелями. Общий вес незадекларированной грибной смеси составил 300 кг, стоимость – 5,5 млн рублей.

Не заявленные в декларации товары изъяты. За недекларирование товаров в отношении таможенного представителя возбуждено дело об административном правонарушении по части 1 статьи 16.2 КоАП России.

Ранее главный таможенный инспектор была задержана в Петербурге по делу о взятках.

Фото: пресс-служба Санкт-Петербургской таможни