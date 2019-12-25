В Ленобласти обнаружили трупы супругов с огнестрельными ранениями

С места изъято ружье 1956 года выпуска (номер частично уничтожен коррозией), 15 патронов, 5 гильз.

В деревне Волосовского района Ленобласти в собственном доме были найдены два трупа с огнестрельными ранениями. Об этом Piter.TV стало известно от источника в правоохранительных органах.

В деревне Реполка в собственном доме были найдены тела супругов. У мужчины ранения спины, у женщины ранения в живот. С места изъято ружье 1956 года выпуска (номер частично уничтожен коррозией), 15 патронов, 5 гильз. Возбуждено уголовное дело.

В Петербурге 18-летнего петербуржца подозревают в убийстве 30-мужчины из ревности.

Фото (носит иллюстративный характер): pixabay