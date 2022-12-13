На Тележной скончалась женщина со следом от инъекции на предплечье

Её сожитель умер в карете скорой помощи при проведении реанимационных мероприятий.

На Тележной улице скончалась женщина со следом от инъекции на предплечье. Также в машине скорой скончался её сожитель, стало известно Piter.tv.

Днём 29 января в квартире по Тележной улице без внешних признаков насильственной смерти, со следом от инъекции на предплечье обнаружен труп 26-летней Д. Там же в тяжёлом состоянии был найден её 41-летний сожитель, который при проведении реанимационных мероприятий скончался в карете скорой помощи.

Обстоятельства устанавливаются. Трупы направлены в морг. На месте изъяты три шприца, ложка и контейнер.

Ранее в подвале заброшки на Заставской улице обнаружен человеческий скелет.

Фото: Piter.tv