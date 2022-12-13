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В подвале заброшки на Заставской улице обнаружен человеческий скелет
Сегодня, 8:53
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В подвале заброшки на Заставской улице обнаружен человеческий скелет

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Останки принадлежат мужчине, установить его возраст не представляется возможным.

Утром в среду, 25 января, в экстренные службы поступило сообщение об обнаружении трупа в подвале заброшенного здания по Хасанской улице. Об этом стало известно Piter.TV.

Ранее в здании находились офисные помещения. Прибывшие на место оперативники нашли скелетированный труп неизвестного мужчины с гнилостными изменениями, определить возраст погибшего не представляется возможным.

Труп направлен в морг для установления причины смерти.

Ранее мы сообщили о том, что в парке на улице Добровольцев нашли человеческую ногу.

Фото: Piter.TV

Теги: обнаружили человеческие останки, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости СПб,

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