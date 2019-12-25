В деревенском доме в Ленобласти нашли трупы двух братьев

В Бокситогорском районе Ленобласти выясняются обстоятельства гибели двух братьев.
По данным источника в правоохранительных органах, 22 сентября в полицию поступило сообщение о том, что в деревне Нижница найдены тела двух жильцов дома. Участковый обнаружил тела мужчин в разных комнатах на кроватях.
Погибшими оказались родные братья 43 и 46 лет, проживали в указанном доме. Тела направлены в морг для установления причины смерти.
Недавно в лесу в Ленобласти нашли череп с расческой и зубом из цветного металла.
Фото: Piter.tv
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