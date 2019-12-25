В деревенском доме в Ленобласти нашли трупы двух братьев

Тела направлены в морг для установления причины смерти.

В Бокситогорском районе Ленобласти выясняются обстоятельства гибели двух братьев.

По данным источника в правоохранительных органах, 22 сентября в полицию поступило сообщение о том, что в деревне Нижница найдены тела двух жильцов дома. Участковый обнаружил тела мужчин в разных комнатах на кроватях.

Погибшими оказались родные братья 43 и 46 лет, проживали в указанном доме. Тела направлены в морг для установления причины смерти.

Недавно в лесу в Ленобласти нашли череп с расческой и зубом из цветного металла.

Фото: Piter.tv