В Кудрово в ванне с водой нашли труп 53-летнего мужчины

Труп направлен в морг для установления причины смерти.

В Кудрово мужчина нашел в ванной комнате труп своего 53-летнего брата. Подробности стали известны Piter.tv.

В полицию днём 18 июня обратился 51-летний А., который обнаружил труп своего 53-летнего брата в ванне. Прибывшие полицейские обнаружили в наполненной водой ванне труп со ссадинами на лице.

Со слов брата погибшего, 14 июня они распивали алкоголь в лесополосе у деревни Хапо-Ое. В ходе конфликта у них завязалась драка с другой отдыхающей компанией. После чего братья вернулись домой, где поскандалив, А. ушел из квартиры брата.

Труп направлен в морг для установления причины смерти.

На прошлой неделе из Финского залива вытащили труп мужчины с длинными волосами.

Фото: pxhere