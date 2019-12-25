Из Финского залива вытащили труп мужчины с длинными волосами

На теле не наблюдалось внешних признаков насильственной смерти.

Утром вторника, 13 июня, в дежурную часть поступило сообщение о том, что в акватории финского залива недалеко от "Лахта центра" находится труп в воде. Об этом стало известно Piter.TV.

Сотрудники МЧС обнаружили тело неизвестного мужчины и транспортировали его к берегу у дома №72 по Приморскому проспекту. На трупе не наблюдалось внешних признаков насильственной смерти. Погибшему около 30-40 лет, длинные чёрные волосы, особых примет нет.

Труп направлен в морг для установления причины смерти.

Ранее мы сообщили о том, что в доме на улице Композиторов нашли труп девушки в крови.

Фото: Pxhere