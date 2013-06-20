В лесу Ленобласти в ручье нашли труп мужчины

Тело направили в морг для выяснения причины смерти.

В лесу Всеволожского района Ленобласти был найден труп неизвестного мужчины. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

В полицию обратился депутат Куйвозовского сельского поселения. Он рассказал, что в деревне Никитилово в лесу в ручье без внешних признаков насильственной смерти обнаружен труп неизвестного мужчины на вид 25-40 лет.

Тело направили в морг для выяснения причины смерти.

Накануне следователи Ленобласти выложили видео из леса, где нашли обгоревшие тела женщины и ребенка.

Фото: pexels