Следователи Ленобласти выложили видео из леса, где нашли обгоревшие тела женщины и ребенка

На шее ребенка был провод.

Ночью 16 августа в лесу на 63-м километре железной дороги Санкт-Петербург – Выборг работали сотрудники полиции, СКР и прокуратуры. Они приехали туда, после того, как очевидец нашел там обгоревшие останки людей. По предварительной информации, тела принадлежат женщине и маленькому ребенку (2-2,5 года, пол определить невозможно). Следователи опубликовали видео с места происшествия.

Правоохранители устанавливают личности погибших, а также тех, кто причастен к совершению преступления. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Изъято: зажигалка, крышка от канистры, кассовый чек, перчатка матерчатая, фрагмент женской сумки, 2 чайные ложки, оплавленный мобильный телефон, связка ключей, провод с шеи трупа ребенка, цепочка, крест, медальон.

Расследование находится на контроле регионального управления Следственного комитета и городского выборгского прокурора.

Видео: Следком