В подвале на Большевиков сантехник обнаружил гниющий труп женщины

В одежде был обнаружен паспорт на имя петербурженки 1971 года рождения.

В подвале дома на проспекте Большевиков был найден труп женщины. Об этом Piter.TV стало известно от источника в правоохранительных органах.

В полицию 6 июля обратился сантехник, который при обходе в подвале дома и нашел труп неизвестной.

Полицейские обнаружили труп женщины в степени гнилостных изменений. В одежде был обнаружен паспорт на имя петербурженки 1971 года рождения. Труп без видимых признаков насильственной смерти. Тело направили в морг для проведения судебно-медицинского исследования.

Несколько дней назад в Бокситогорске в яме на кладбище нашли мертвую женщину в куртке.

Фото: Piter.tv