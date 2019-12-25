В Бокситогорске в яме на кладбище нашли мертвую женщину в куртке

Посетительница кладбища в Бокситогорске нашла труп женщины в заброшенной яме. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах.
Днем в пятницу, 2 июля, дама наткнулась на мертвую женщину, которая была одета в черную куртку и темные джинсы, на ногах - черные кроссовки с белой подошвой.
На данный момент выясняется причина смерти. Правоохранители устанавливают обстоятельства случившегося.
Ранее на Piter.tv сообщили, что тело пропавшей 19-летней девушки найдено в лесу в Лужском районе. Следователи подозревают в убийстве мужа погибшей.
Фото: pixabay
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