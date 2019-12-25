В Парголово нашли труп с огнестрельным ранением головы

Труп осмотрен, направлен в морг для установления причины смерти.

Пропавшего неделю назад петербуржца нашли в Парголово с огнестрельным ранением головы. Об этом стало известно Piter.tv.

В полицию днём 2 августа обратилась петербурженка и сообщила, что с 27 июля перестал выходить на связь её 68-летний отец. В мае 2022 года ему поставили диагноз "депрессивно-тревожное состояние", он проходил амбулаторную терапию.

Уже 3 августа в Парголово, в лесном массиве Осиновой рощи был найден труп разыскиваемого мужчины. Труп имеет гнилостные изменения, на голове в области правого виска повреждения, возможно, от выстрела. В правой руке погибшего был пистолет.

Труп осмотрен, направлен в морг для установления причины смерти.

Недавно петербуржца задержали по подозрению в убийстве матери.

Фото: Piter.tv