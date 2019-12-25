В лесу Ленобласти нашли гниющий труп мужчины

Труп направлен в морг для установления причины смерти.

В лесу Всеволожского района нашли труп с гнилостными изменениями. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

В полицию 27 апреля обратился мужчина, который рассказал, что время прогулки по лесу Всеволожского района он обнаружил труп.

В результате выезда по указанному адресу с гнилостными изменениями, с посмертными дефектами мягких тканей и частично костей обнаружен труп неизвестного мужчины, на вид около 40 лет.

Труп направлен в морг для установления причины смерти. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в Ленобласти в хозяйственной сумке нашли фрагменты тела женщины.

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