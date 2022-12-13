В Колпино в подъезде нашли труп мужчины с синяками

Обстоятельства устанавливаются.

В Колпино в подъезде нашли труп мужчины с гематомами и кровяными подтеками. Об этом стало известно Piter.tv.

Тело 47-летнего мужчины нашли ночью 7 февраля в подъезде дома по Тверской улице. На теле мужчины были обнаружены гематомы и кровяные подтеки неизвестной давности.

Обстоятельства устанавливаются. Труп направлен в морг для установления причин смерти.

Ранее на Бухарестской мужчина выволок из квартиры и бросил на лестничной площадке женщину с окровавленными ногами.

Фото: Piter.tv