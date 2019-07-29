В гараже на Броневой нашли пенсионера с простреленной головой

Около правой руки был найден пистолет.

В гаражном кооперативе был обнаружен труп 75-летнего мужчины. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

В четверг, 26 ноября, в 08:37 из службы 03 поступило сообщение о том, что в гаражном кооперативе обнаружен труп мужчины.

В боксе гаражного кооператива на Броневой, 3 огнестрельным ранением в голову, обнаружен труп 75-летнего пенсионера. Около правой руки трупа обнаружен предмет, похожий на пистолет Макарова. Тело направили в морг.

Изъято: предмет конструктивно схожий с пистолетом Макарова, 3 патрона, пуля, гильза, мобильный телефон.

На прошлой неделе в Петербурге женщина обнаружила на балконе супруга с простреленной головой.

Фото: Piter.tv