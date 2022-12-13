В Ленобласти выясняют причину смерти пятиклассника

Школьник лежал на обочине без сознания.

Во Всеволожском районе Ленобласти выясняют причину смерти пятиклассника, который лежал на обочине без сознания. Об этом стало известно Piter.tv.

В поселке Лесколово 30-летний водитель, проезжая на своём автомобиле Kia Optima, увидел на обочине лежащего ребёнка. Со слов находящихся рядом мальчиков, их знакомый во время бега упал и не поднялся. Водитель отвёз мальчика в Токсовскую больницу, где была констатирована его смерть.

Труп без внешних признаков насильственной смерти направлен в морг для установления причины смерти.

Ранее стало известно, что в Петербурге школьник скончался от острого отравления.

Фото: Piter.tv