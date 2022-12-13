Школьник на Новосмоленской набережной умер от острого отравления

В комнате погибшего были найдены два флакона жидкости для электронного испарителя.

Стало известно, что стало причиной смерти восьмиклассника на Новосмоленской набережной. Его тело нашли 10 января без внешних признаков насильственной смерти.

Школьник проживал в квартире вместе с отцом, бабушкой и дедушкой. В комнате погибшего были найдены два флакона жидкости для электронного испарителя.

Как стало известно Piter.tv, по результатам судебно-медицинского исследования, смерть подростка наступила от острого отравления неустановленным функциональным веществом. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Фото: Piter.tv