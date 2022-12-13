Школьник на Новосмоленской набережной умер от острого отравления

Стало известно, что стало причиной смерти восьмиклассника на Новосмоленской набережной. Его тело нашли 10 января без внешних признаков насильственной смерти.
Школьник проживал в квартире вместе с отцом, бабушкой и дедушкой. В комнате погибшего были найдены два флакона жидкости для электронного испарителя.
Как стало известно Piter.tv, по результатам судебно-медицинского исследования, смерть подростка наступила от острого отравления неустановленным функциональным веществом. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).
Фото: Piter.tv
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все