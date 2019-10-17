Под мостом в Ленобласти нашли труп под покрывалом

На голове покойного были найдены раны.

В Ленобласти под мостом нашли труп человека. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

В полицию 10 апреля обратился мужчина, который рассказал, что под мостом через реку "Черная" (Всеволожский район, поселок Красная Заря, дом 1) обнаружен труп.

Под мостом полицейские нашли труп 32-летнего мужчины с ушибленными ранами и повреждениями костей головы. Тело было накрыто покрывалом.

Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

Ранее в подвале на Рабфаковской нашли гниющий труп.

Фото: Piter.tv