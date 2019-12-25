В подвале на Рабфаковской нашли гниющий труп

На вид погибшему 35-45 лет.

В подвале дома на Рабфаковской улице нашли гниющий труп мужчины. Об этом Piter.TV стало известно от источника в правоохранительных органах.

В полицию 8 апреля обратился В., который рассказал, что в подвале дома 3 корпус 4 по улице Рабфаковская обнаружен труп мужчины.

Выездом на месте происшествия обнаружен труп неизвестного мужчины без внешних признаков насильственной смерти в сильной степени гнилостных изменений, на вид 35-45 лет, одет в черные брюки, толстовку серого цвета. Труп направлен в морг для установления причины смерти.

Ранее в канаве в Пикалево нашли замерзший труп мужчины.

Фото: Piter.tv