В канаве в Пикалево нашли замерзший труп мужчины

На голове и лбе были обнаружены ушибленные раны.

В Пикалево Ленобласти на улице нашли труп неизвестного мужчины. Об этом стало известно от источника в правоохранительных органах.

В полицию 6 апреля обратился мужчина с сообщением о том, что в Пикалево в канаве у дома 3 по Обринской улице лежит труп мужчины.

Полицейские по указанному адресу с ушибленной раной волосистой части головы, ушибленной раной лба, ушибленной раной правого глаза, нашли труп неизвестного мужчины на вид 45-50 лет. Давность наступления смерти не установлена (замерзший).

Также накануне в подтопленном подвале на Достоевского нашли труп женщины.

Фото: Piter.tv