В канаве в Пикалево нашли замерзший труп мужчины

В Пикалево Ленобласти на улице нашли труп неизвестного мужчины. Об этом стало известно от источника в правоохранительных органах.
В полицию 6 апреля обратился мужчина с сообщением о том, что в Пикалево в канаве у дома 3 по Обринской улице лежит труп мужчины.
Полицейские по указанному адресу с ушибленной раной волосистой части головы, ушибленной раной лба, ушибленной раной правого глаза, нашли труп неизвестного мужчины на вид 45-50 лет. Давность наступления смерти не установлена (замерзший).
Также накануне в подтопленном подвале на Достоевского нашли труп женщины.
Фото: Piter.tv
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