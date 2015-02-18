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На Фрунзе нашли тело первокурсника с огнестрельным ранением
Сегодня, 8:27
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На Фрунзе нашли тело первокурсника с огнестрельным ранением

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По данному факту проводится проверка.

В Московском районе Петербурга следователи выясняют обстоятельства гибели 18-летнего студента. Об этом стало известно Piter.tv.

Тело первокурсника одного из петербургских вузов нашел его отец вечером 16 июня в квартире на улице Фрунзе.

На голове юноши было огнестрельное ранение. Рядом правоохранители нашли карабин, который принадлежит отцу погибшего. У мужчины есть лицензия на данное оружие. По данному факту проводится проверка.

Ранее велосипедист с газовым пистолетом напал на мужчину в Кронштадте.

Фото: Piter.tv

Теги: труп, улица фрунзе
Категории: Лента новостей,

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