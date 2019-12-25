  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
На Черкасова нашли труп новорожденного мальчика
Сегодня, 9:00
146
nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

На Черкасова нашли труп новорожденного мальчика

0 0

Труп направлен в морг для установления причины смерти.

В квартире на Черкасова обнаружили труп месячного ребёнка. Об этом стало известно Piter.tv.

Полицейскими после звонка фельдшера в детской кроватке был обнаружен труп новорожденного мальчика, без внешних признаков насильственной смерти. Ребёнок родился в полной семье, 19-летняя мать не работает, так как является инвалидом II группы.

Труп направлен в морг для установления причины смерти.

Ранее на Piter.tv: Петербурженка, оставившая новорождённого на чердаке в Колпино, предстанет перед судом.

Фото: Piter.tv

Теги: младенец, черкасова
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии