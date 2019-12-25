На Черкасова нашли труп новорожденного мальчика

Труп направлен в морг для установления причины смерти.

В квартире на Черкасова обнаружили труп месячного ребёнка. Об этом стало известно Piter.tv.

Полицейскими после звонка фельдшера в детской кроватке был обнаружен труп новорожденного мальчика, без внешних признаков насильственной смерти. Ребёнок родился в полной семье, 19-летняя мать не работает, так как является инвалидом II группы.

Труп направлен в морг для установления причины смерти.

Ранее на Piter.tv: Петербурженка, оставившая новорождённого на чердаке в Колпино, предстанет перед судом.

Фото: Piter.tv