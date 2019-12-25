Из воды Крюкова канала достали труп женщины

Труп направлен в морг для установления причины смерти.

Из воды Крюкова канала достали труп неизвестной женщины. Об этом стало известно Piter.tv.

Днем 17 октября поступило сообщение о трупе у моста на углу дома 28 по набережной Крюкова канала. Прибывшими службами из воды был извлечен труп неизвестной женщины, на вид 55-60 лет. На теле не обнаружили насильственных признаков смерти.

Труп направлен в морг для установления причины смерти.

Также накануне в квартире в Кронштадте нашли труп женщины с гематомами.

Фото: Piter.tv