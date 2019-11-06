На остановке "Коломяжский проспект" лежал труп

Утром в воскресенье, 12 декабря, на остановке "Коломяжский проспект" горожане увидели бездыханное тело мужчины. Рядом лежала сумка. Об этом они сообщили в группе "Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург".
Труп был накрыт белой простыней. На месте случившегося горожане увидели сотрудника полиции. Подробности случившегося уточняются.
Ранее на Piter.tv сообщили, что петербурженку отправили в психбольницу после отравления 6-летнего сына.
Фото: ВКонтакте, Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург
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