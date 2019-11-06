На остановке "Коломяжский проспект" лежал труп

Тело было накрыто белой простыней.

Утром в воскресенье, 12 декабря, на остановке "Коломяжский проспект" горожане увидели бездыханное тело мужчины. Рядом лежала сумка. Об этом они сообщили в группе "Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

Труп был накрыт белой простыней. На месте случившегося горожане увидели сотрудника полиции. Подробности случившегося уточняются.

Ранее на Piter.tv сообщили, что петербурженку отправили в психбольницу после отравления 6-летнего сына.

Фото: ВКонтакте, Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург