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Петербурженку отправили в психбольницу после отравления 6-летнего сына
Сегодня, 9:48
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Alena_Zinovieva Добавить в Яндекс.Новости

Петербурженку отправили в психбольницу после отравления 6-летнего сына

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Ребенок по недосмотру матери наглотался таблеток.

В четверг, 9 декабря в полицию Петербурга поступила телефонограмма из Детской городской больницы №5. Медики рассказали о госпитализации 6-летнего мальчика с острым отравлением лекарственными средствами. Об этом стало известно Piter.TV.

Стражи порядка установили, что ребенок по недосмотру матери наглотался таблеток в квартире на улице Асафьева. Мальчика увезли в больницу в тяжелом состоянии.

Кроме того, госпитализировали мать пострадавшего, 37-летнюю Екатерину. Ее бригадой скорой помощи увезли в городскую психиатрическую больницу №3. По факту случившегося проводится проверка.

Ранее мы писали, что в квартире на Есенина нашли труп женщины с огнестрельным ранением в груди.

Фото: Piter.TV

Теги: дети, отравление, психбольница
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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