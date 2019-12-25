В квартире на Есенина нашли труп женщины с огнестрельным ранением в груди

Вечером 9 декабря в дежурную часть полиции Петербурга обратился местный житель, эксперт АО "Газстройпром", и попросил вскрыть дверь в квартире на улице Есенина. Об этом стало известно Piter.TV.
Мужчина пояснил, что в квартире находится сожительница его дяди, которая не открывает дверь. Стражи порядка совместно с сотрудниками МЧС вскрыли дверь и обнаружили в коридоре жилого помещения труп женщины с огнестрельным ранением в груди. Рядом с телом лежало гладкоствольное охотничье ружье.
Оружие принадлежит дяде заявителя. Он рассказал, что принес его в квартиру для перешивания чехла.
Установлено, что у погибшей было биполярное расстройство. С места происшествия изъяли ружье. Обстоятельства случившегося выясняются.
Ранее в Ломоносове мать обнаружила месячную дочь мертвой.
Фото: Piter.TV
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