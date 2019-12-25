В съемной квартире на Лиговском нашли тело женщины с резанами ранами

Данную квартиру снимал на сутки 40-лений гражданин Кыргызстана.

В квартире на Лиговском проспекте, которую снимали на сутки, нашли труп женщины. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

В среду, 2 декабря, в полицию поступило сообщение об обнаружении трупа девушки со следами насильственной смерти в квартире дома 65 по Лиговскому проспекту. Квартира принадлежит 73-летнему пенсионеру.

Полиция нашла тело 38-летний женщины с резанной рваной раной запястья правой руки и наружной стороны правого бедра. Труп направлен в морг для установления причины смерти.

Данную квартиру снимал на сутки 40-лений гражданин Кыргызстана. Он прибыл в РФ в прошлом году с целью работы.

Изъято: следы рук, следы обуви, 2 полотенца со следами вещества бурого цвета, 2 кроссовка со следами вещества бурого цвета, мобильный телефон потерпевшей, осколки от разбитой кружки со следами вещества бурого цвета, дактокарта трупа, смывы и срезы ногтевых пластин.

На даче в Ломоносовском районе погибла первокурсница колледжа.

Фото: Piter.tv