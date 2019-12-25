На даче в Ломоносовском районе погибла первокурсница колледжа

Тело 17-летней девушки направили в морг.

Вечером 1 декабря в полицию обратился диспетчер скорой помощи. Как стало известно Piter.TV, на дачном участке в СНТ "Красногорское" Ломоносовского района Ленобласти умерла 17-летняя девушка.

На теле не обнаружили внешних признаков насильственной смерти, труп направили в морг для установления причин смерти. Известно, что подросток училась на первом курсе одного из петербургских колледжей, ее семья полная и благополучная, не состояла на учете: мама работает поваром в школе, отец временно не работает.

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Фото: Piter.TV