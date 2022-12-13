В Сусанино женщина нашла труп квартиросъёмщика с гематомами

Он пришел домой 12 февраля около 19:00. Через некоторое время она зашла к нему в комнату и обнаружила его без признаков жизни.

В Сусанино Гатчинского района Ленобласти женщина обнаружила в доме тело квартиросъёмщика, стало известно Piter.tv.

По словам 38-летней женщины, проживающей в доме, её 43-летний квартиросъемщик пришел домой 12 февраля около 19:00. Через некоторое время она зашла к нему в комнату и обнаружила его без признаков жизни.

Полицейские обнаружили мужчину с гематомами на лице и в районе предплечий. Труп направлен в морг для установления причины смерти. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в квартире на улице Металлургов петербуржец нашел тело брата.

Фото: Piter.tv