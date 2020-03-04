Петербурженка обнаружила труп квартиросъемщика в крови

Тело нашли без одежды, вещи были разбросаны по квартире.

Пенсионерка обнаружила в квартире по Вяземскому переулку труп 56-летнего квартиросъемщика. Об этом стало известно Piter.tv.

В полицию обратилась 75-летняя пенсионерка. Она сообщила, что после вскрытия дверей (дверь была закрыта изнутри) обнаружила труп квартиросъемщика, который лежал в крови, без одежды. Вокруг были разбросаны вещи.

На теле и голове были обнаружены гематомы и ссадины. Мужчина жил один, злоупотреблял алкоголем. Труп направлен в морг для установления причины смерти.

Ранее в реке Луга нашли труп неизвестного мужчины.

Фото: Piter.tv