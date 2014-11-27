В Киришах в квартире взрослого мужчины был найден труп 16-летней девушки

В период с 2019 до 2020 погибшая А. состояла на учете в ПДН и наркологическом кабинете.

В квартире по улице Школьной в городе Кириши был найден труп несовершеннолетней. Об этом Piter.TV стало известно от источника в правоохранительных органах.

Труп 16-летней девушки А. был обнаружен 10 июня в 23:20. С места происшествия изъято: шприц, 3 стеклянные курительные трубки. Труп направлен в морг для установления причины смерти.

В период с 2019 до 2020 А. состояла на учете в ПДН и наркологическом кабинете.

В МВД был доставлен 41-летний владелец вышеуказанной квартиры. В отношении него составлен административный протокол.

Ранее в затопленном подвале на 6-й Советской нашли разлагающийся труп мужчины.

Фото: Piter.tv