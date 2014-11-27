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В Киришах в квартире взрослого мужчины был найден труп 16-летней девушки
Сегодня, 8:34
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Киришах в квартире взрослого мужчины был найден труп 16-летней девушки

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В период с 2019 до 2020 погибшая А. состояла на учете в ПДН и наркологическом кабинете.

В квартире по улице Школьной в городе Кириши был найден труп несовершеннолетней. Об этом Piter.TV стало известно от источника в правоохранительных органах.

Труп 16-летней девушки А. был обнаружен 10 июня в 23:20. С места происшествия изъято: шприц, 3 стеклянные курительные трубки. Труп направлен в морг для установления причины смерти.

В период с 2019 до 2020 А. состояла на учете в ПДН и наркологическом кабинете.

В МВД был доставлен 41-летний владелец вышеуказанной квартиры. В отношении него составлен административный протокол.

Ранее в затопленном подвале на 6-й Советской нашли разлагающийся труп мужчины.

Фото: Piter.tv

 

Теги: кириши, подросток, школьная улица
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все

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Аноним
Сегодня 11:03

Годом раньше, годом позже.. Этому ребёнку уже вряд ли могли помочь. 

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