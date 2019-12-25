В квартире на Большевиков нашли труп 17-летнего студента колледжа

Погибший проживал с бабушкой.

В квартире на Большевиков нашли труп несовершеннолетнего юноши. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

В полицию 28 марта в 14:22 от диспетчера 03 поступило сообщение, что в квартире дома 2 по проспекту Большевиков труп ребенка. Полицейские обнаружили по указанному адресу труп 17-летнего Т., учившегося в Охтинском колледже на 1 курсе. Труп направлен в морг для установления причины смерти.

Т. проживал по указанному адресу с бабушкой. Родители в разводе с 2011 года. Изъято: 3 пластиковые бутылки с отверстиями, курительная трубка, курительное приспособление, весы, ноутбук, коробка со свертком из изоляционной ленты. Все предметы отправлены на экспертизу.

Ранее в Красногвардейском районе нашли разложившийся труп мужчины.

Фото: Piter.tv