Сложности трудоустройства среднестатистический петербуржец оценил на 6,4 балла из 10.

Петербуржцы оценили трудности поиска работы. Результатами опроса с Piter.tv поделились специалисты SuperJob.

Сложности трудоустройства среднестатистический петербуржец оценил на 6,4 балла из 10.

Судя по средним оценкам, проще всего искать работу в возрасте от 30 до 32 лет (средняя оценка — 4,8 балла), сложнее всего — после 60 лет (7,8 балла). Также есть и гендерные отличия. Так, мужчины с наименьшими трудностями, по их личным оценкам, сталкиваются в возрасте 27-29 лет (4,1 балла), а женщины – в 33-35 лет (4,6 балла). Самая высокая средняя оценка – у мужчин старше 60 лет (7,8 балла), у женщин – в 54-56 лет (7,7 балла).

Ранее стало известно, как петербуржцы справляются с волнением перед собеседованием.

Фото: unsplash