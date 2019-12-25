Названы неожиданные симптомы тромбоза, при которых нужно вызывать скорую

Симптомы тромбоза
Кардиолог, заслуженный врач Юрий Серебрянский назвал неожиданные симптомы тробмоза. Об этом сообщает "Москва 24".
По словам медика, венозные тромбозы сопровождаются посинением конечностей, а артериальные – побелением, когда руки/ноги становятся холодными, чужими. При отрыве тромба может наблюдаться сильная боль, которая не будет проходить при приеме таблеток и уколах.
Наиболее всего подвержены тромбообразованию люди с варикозным расширением вен, сахарным диабетом, аритмией и нарушением свертываемости крови. Кроме того, привести к отрыву тромба могут травмы рук и ног. По словам врача, образование тромбов также может быть последствием перенесенного COVID-19.
Кардиолог заявил, что при тромбозе сразу нужно вызывать скорую помощь. Острый тромбоз сосудов сердца может привести к инфаркту.
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Фото: pixabay.com
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