Названы неожиданные симптомы тромбоза, при которых нужно вызывать скорую

При отрыве тромба может наблюдаться сильная боль, которая не будет проходить при приеме таблеток и уколах.

Симптомы тромбоза

Кардиолог, заслуженный врач Юрий Серебрянский назвал неожиданные симптомы тробмоза. Об этом сообщает "Москва 24".

По словам медика, венозные тромбозы сопровождаются посинением конечностей, а артериальные – побелением, когда руки/ноги становятся холодными, чужими. При отрыве тромба может наблюдаться сильная боль, которая не будет проходить при приеме таблеток и уколах.

Наиболее всего подвержены тромбообразованию люди с варикозным расширением вен, сахарным диабетом, аритмией и нарушением свертываемости крови. Кроме того, привести к отрыву тромба могут травмы рук и ног. По словам врача, образование тромбов также может быть последствием перенесенного COVID-19.

Кардиолог заявил, что при тромбозе сразу нужно вызывать скорую помощь. Острый тромбоз сосудов сердца может привести к инфаркту.

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