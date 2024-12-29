Петербург отмечает 123 года с момента презентации первого троллейбуса

Регулярное троллейбусное движение в Ленинграде открылось лишь 34 года спустя.

В 1902 году в Санкт-Петербурге произошло знаковое событие в истории городского транспорта — была представлена первая электрическая колесная машина, ставшая прототипом современного троллейбуса.

Как сообщают в "Горэлектротрансе", презентация состоялась во дворе дома №10 в Эртелевом переулке (ныне — улица Чехова) на территории экипажной фабрики Петра Фрезе. Первая модель представляла собой телегу с мотором, соединенную с контактной сетью толстым проводом. Несмотря на простоту конструкции, это был революционный для того времени транспорт, двигавшийся без помощи лошадей — исключительно за счет электричества.

Регулярное троллейбусное движение в Ленинграде открылось лишь 34 года спустя — в 1936 году, когда на улицы города вышли деревянные троллейбусы модели ЯТБ-1. Сегодня петербургский троллейбусный парк насчитывает сотни современных машин, а история этого вида транспорта продолжает развиваться.

Ранее Piter.TV сообщал, что трамвай насмерть сбил женщину на проспекте Стачек в Петербурге.

Фото: Telegram / Общественный транспорт