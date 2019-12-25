В тройном ДТП с фурами на КАД пострадала девочка

Мать школьницы тоже получила травмы. У нее выявили переломы ноги и ключицы.

Накануне вечером, 27 августа, на 51-м километре КАД произошло столкновение трех машин. Об этом рассказали очевидцы в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

Дорогу сперва не поделили "Газель" и Skania, а через пару минут в них влетела легковушка Mitsubishi.

Известно, что в аварии пострадала 12-летняя школьница. Медики диагностировали у ребенка перелом двух ног и множественные ссадины. Мама девочки тоже получила травмы. У нее выявили переломы ноги и ключицы и колото-резанные раны.

Водители фур отделались испугом. Подробности уточняются.

Водителя вырезают из машины. Скорая, пожарные и полицейские на месте. Очевидец

Ранее на Piter.tv: на 8-ой Линии В.О. столкнулись Lada Largus и Range Rover.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург