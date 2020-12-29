Обошлось без жертв.

В десятом часу вечера в пятницу, 15 января, на площади Льва Толстого произошло тройное ДТП. В аварии оказались замешаны "Киа", "Фольксваген" и "Мерседес". В распоряжении Piter.TV оказались кадры с камер видеонаблюдения.

На видео заметно, как на перекрестке сталкиваются две иномарки, одна из которых, "Киа", двигалась на красный свет. Пострадавший от наезда "Мерседес" отлетел в сторону, развернувшись, и задел "Фольксваген", мирно поворачивавший направо. По словам очевидцев, в ДТП никто особенно не пострадал, однако официальной информации об этом пока не появлялось.

Хорошо, что без жертв..

Kia уже на красный пытался проскочить

Удар был мощный очевидец

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Видео: Piter.TV