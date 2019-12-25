Троицкий мост 23 июня разведут в 21:30

Остальные мосты Петербурга будут разведены по графику.

В связи с проведением репетиции праздника выпускников "Алые паруса" в ночь с 23 на 24 июня разводка Троицкого моста состоится в 21:30, наведут переправу в 08:00. Об этом сообщила пресс-служба Комитета по развитию транспортной инфраструктуры .

Остальные мосты Петербурга будут разведены по графику.

При изменениях в графике разводки, информация будет оперативно опубликована на сайте, официальных страницах в соцсетях и в мобильном приложении "Мосты Петербурга".

Ранее Смольный напомнил. как будут проходить "Алые паруса".

Фото: ВКонтакте / CПб ГБУ "Мостотрест"