Смольный напомнил. как будут проходить "Алые паруса"

Праздник пройдет в очном формате со всеми мерами безопасности.

Вице-губернатор Петербурга Ирина Потехина напомнила несколько правил, по которым пройдет праздник выпускников школ "Алые паруса".

Так, несмотря на пандемию коронавируса, было принято решение провести "Алые паруса" в очном формате с соблюдением всех норм безопасности. Попасть на праздник смогу только выпускники школ города и области, ребятам из других регионов в участии отказали. Те педагоги, которые пройдут, будут вакцинированы, либо предъявят результаты ПЦР-теста.

На Дворцовой площади будет пять специально оборудованных входов. У Марсова поля автобусы будут ждать городских выпускников. А у Исаакиевской площади – выпускников Ленинградской области. Выпускников распределят по зонам.

Вчерашним школьникам дадут воду на месте, поскольку проносить что-то с собой запрещено, а все торговые точки будут закрыты.

Все подходы к месту праздника перекроют, в том числе крыши. Кроме того, Потехина напомнила, что платных билетов на "Алые паруса" нет.

Ранее мы писали, что в ночь проведения "Алых парусов" будет работать общественный транспорт.

Фото: Pixabay