Смольный напомнил. как будут проходить "Алые паруса"

Вице-губернатор Петербурга Ирина Потехина напомнила несколько правил, по которым пройдет праздник выпускников школ "Алые паруса".
Так, несмотря на пандемию коронавируса, было принято решение провести "Алые паруса" в очном формате с соблюдением всех норм безопасности. Попасть на праздник смогу только выпускники школ города и области, ребятам из других регионов в участии отказали. Те педагоги, которые пройдут, будут вакцинированы, либо предъявят результаты ПЦР-теста.
На Дворцовой площади будет пять специально оборудованных входов. У Марсова поля автобусы будут ждать городских выпускников. А у Исаакиевской площади – выпускников Ленинградской области. Выпускников распределят по зонам.
Вчерашним школьникам дадут воду на месте, поскольку проносить что-то с собой запрещено, а все торговые точки будут закрыты.
Все подходы к месту праздника перекроют, в том числе крыши. Кроме того, Потехина напомнила, что платных билетов на "Алые паруса" нет.
Ранее мы писали, что в ночь проведения "Алых парусов" будет работать общественный транспорт.
Фото: Pixabay
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