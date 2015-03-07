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Смольный напомнил. как будут проходить "Алые паруса"
Сегодня, 10:54
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Смольный напомнил. как будут проходить "Алые паруса"

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Праздник пройдет в очном формате со всеми мерами безопасности.

Вице-губернатор Петербурга Ирина Потехина напомнила несколько правил, по которым пройдет праздник выпускников школ "Алые паруса".

Так, несмотря на пандемию коронавируса, было принято решение провести "Алые паруса" в очном формате с соблюдением всех норм безопасности. Попасть на праздник смогу только выпускники школ города и области, ребятам из других регионов в участии отказали. Те педагоги, которые пройдут, будут вакцинированы, либо предъявят результаты ПЦР-теста.

На Дворцовой площади будет пять специально оборудованных входов. У Марсова поля автобусы будут ждать городских выпускников. А у Исаакиевской площади – выпускников Ленинградской области. Выпускников распределят по зонам. 

Вчерашним школьникам дадут воду на месте, поскольку проносить что-то с собой запрещено, а все торговые точки будут закрыты. 

Все подходы к месту праздника перекроют, в том числе крыши. Кроме того, Потехина напомнила, что платных билетов на "Алые паруса" нет. 

Ранее мы писали, что в ночь проведения "Алых парусов" будет работать общественный транспорт.  

Фото: Pixabay

Теги: алые паруса, петербург
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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