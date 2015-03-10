Российский кардиолог посоветовал три упражнения для снижения риска инфаркта

В первую очередь специалист рекомендовал уделять внимание пешим прогулкам.

Кардиолог и сердечно-сосудистый хирург Владимир Хорошев посоветовал три упражнения для снижения риска инфаркта. Об этом он рассказал в эфире телеканала "360".

В первую очередь специалист рекомендовал уделять внимание пешим прогулкам: ходьба помогает прокачивать. Также ходьба полезна для позвоночника и головного мозга.

Дело в том, что от позвоночника очень многое зависит в деятельности сердца и головного мозга. Владимир Хорошев, кардиолог

Еще одно упражнение – "ходьба на ягодицах". Нужно сесть на пол, ноги выпрямить или согнуть в коленях, затем сделать каждой ягодицей по восемь "шагов" вперед и назад. Также медик посоветовал делать в рамках тренировки "золотую рыбку".

Человек лег на спину и начинает двигаться с неподвижной головой и неподвижных пятках. Он приподнимает сначала лопатки, потом ягодицы и другие анатомические части задней поверхности туловища и ног. Владимир Хорошев, кардиолог

Упражнение нужно выполнять 7-8 минут.

Также для здоровья сердца важно правильно питаться: есть больше фруктов и овощей, мясо употреблять 2-3 раза в неделю.

Ранее кардиолог назвала самый полезный для сердца фрукт.

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