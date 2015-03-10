Российский кардиолог посоветовал три упражнения для снижения риска инфаркта

Кардиолог и сердечно-сосудистый хирург Владимир Хорошев посоветовал три упражнения для снижения риска инфаркта. Об этом он рассказал в эфире телеканала "360".
В первую очередь специалист рекомендовал уделять внимание пешим прогулкам: ходьба помогает прокачивать. Также ходьба полезна для позвоночника и головного мозга.
Дело в том, что от позвоночника очень многое зависит в деятельности сердца и головного мозга.
Владимир Хорошев, кардиолог
Еще одно упражнение – "ходьба на ягодицах". Нужно сесть на пол, ноги выпрямить или согнуть в коленях, затем сделать каждой ягодицей по восемь "шагов" вперед и назад. Также медик посоветовал делать в рамках тренировки "золотую рыбку".
Человек лег на спину и начинает двигаться с неподвижной головой и неподвижных пятках. Он приподнимает сначала лопатки, потом ягодицы и другие анатомические части задней поверхности туловища и ног.
Владимир Хорошев, кардиолог
Упражнение нужно выполнять 7-8 минут.
Также для здоровья сердца важно правильно питаться: есть больше фруктов и овощей, мясо употреблять 2-3 раза в неделю.
Ранее кардиолог назвала самый полезный для сердца фрукт.
Фото: pixabay
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все