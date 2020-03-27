НВО выложил трейлер комедии "Безупречный" с Хью Джекманом

Фильм основан на реальных событиях.

"Безупречный" — черная комедия с Хью Джекманом в роли школьного суперинтенданта. По сюжету, он вместе с коллегами решил присвоить деньги, выделенные на образование. Фильм снят по реальным событиям из прошлого сценариста Майка Маковски.

Умный и харизматичный Фрэнк Тассон уже много лет заботится о школьниках Лонг-Айленда. Благодаря этому в бюджет от родителей и фондов льются рекой многомиллионные суммы. Но он не пренебрегает брать деньги на свои личные потребности. Студент-репортёр случайно узнал о растратах в школьном округе Розлин на Лонг-Айленд после того, как помощник заведующего допустил серьёзную ошибку, которая показывает всю коррупционную схему.

На YouTube вышел трейлер сериала "Великая" с Эль Фаннинг.

Видео: YouTube/ HBO