Вышел трейлер комедийного боевика "Главный герой" с Райаном Рейнолдсом

На YouTube опубликовали трейлер комедийного проекта "Главный герой" с Райаном Рейнолдсом в главной роли.
В фильме рассказывается о банковском служащем, которого устраивает его размеренная жизнь. Все вокруг меняется, когда герой понимает, что является второстепенным персонажем компьютерной игры. Поэтому он принимает решение переписать код и стать главным, чтобы спасти мир.
Премьера картины ожидается в середине августа.
Ранее вышел первый тизер фильма "Брат 3".
Видео: YouTube / 20th Century Studios Russia
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