Вышел трейлер комедийного боевика "Главный герой" с Райаном Рейнолдсом

Премьера картины ожидается в середине августа.

На YouTube опубликовали трейлер комедийного проекта "Главный герой" с Райаном Рейнолдсом в главной роли.

В фильме рассказывается о банковском служащем, которого устраивает его размеренная жизнь. Все вокруг меняется, когда герой понимает, что является второстепенным персонажем компьютерной игры. Поэтому он принимает решение переписать код и стать главным, чтобы спасти мир.

Премьера картины ожидается в середине августа.

Ранее вышел первый тизер фильма "Брат 3".

Видео: YouTube / 20th Century Studios Russia