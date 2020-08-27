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Вышел трейлер комедийного боевика "Главный герой" с Райаном Рейнолдсом

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Премьера картины ожидается в середине августа.

На YouTube опубликовали трейлер комедийного проекта "Главный герой" с Райаном Рейнолдсом в главной роли.

В фильме рассказывается о банковском служащем, которого устраивает его размеренная жизнь. Все вокруг меняется, когда герой понимает, что является второстепенным персонажем компьютерной игры. Поэтому он принимает решение переписать код и стать главным, чтобы спасти мир.

Премьера картины ожидается в середине августа.

Ранее вышел первый тизер фильма "Брат 3".

Видео: YouTube / 20th Century Studios Russia

Теги: райан рейнолдс
Категории: Кино, Культура, Лента новостей,

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