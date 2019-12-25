Сценарий картины напишет Джон Аугуст, ранее работавший над фильмом Тима Бертона "Крупная рыба".

В четверг, 27 августа, стало известно о том, что стриминговый сервис Netflix выпустит новую комедию с Райаном Рейнолдсом. Об этом сообщает Deadline.

Известно, что сценаристом новой комедии выступит Джон Аугуст, ранее работавший над фильмом Тима Бертона "Крупная рыба". Более того, Рейнолдс намерен выступить соавтором.

Детали сюжета кинематографисты пока держат в секрете. Также не оглашаются даты начала съемок и релиза.

Ранее мы сообщали о том, что Дженсена Эклса показали в образе Солдатика для третьего сезона "Пацанов".

Фото:Райан Рейнолдс/вк